أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 8/6/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 8/6/2020، العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها كشف مسئولي اتحاد الكرة أن هناك بعض التعديلات التى سيتم وضعها على الإجراءات الطبية المقترحة لعودة مباريات الدورى، حال وجود قرار من اتحاد الكرة باستئناف بطولة كأس مصر أولاً، أو إلغاء الدورى وإقامة مباريات الكأس نظرًا لضيق الوقت بعد توقف النشاط الرياضى منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. هل تختلف الإجراءات الطبية لعودة الدورى عن كأس مصر؟.. اتحاد الكرة يرد Advertisements أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن تصديق البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال على اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بين مصر والاتحاد الأفريقى لكرة القدم. تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بعودة الثنائي محمد شريف وعمار حمدي لصفوف الفريق

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