شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا ترفض منح الدوري للمتصدر حال إلغاء المسابقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت أندية الدورى الإيطالى اقتراح منح لقب المسابقة للفريق المتصدر حال إيقاف المسابقة مرة أخرى وإلغائها، بعد أن تقرر استئنافها مرة أخرى يوم 20 يونيو الجارى بعد فترة من التوقف التى دامت قرابة 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل كبير فى إيطاليا، قبل أن تنخفض أعداد الإصابات تدريجيا.

ووفقا لما ذكرته شبكة «فوتبول إيطاليا» فإن أندية الدورى الإيطالى الـ20 عقدت اجتماعا لمناقشة خطط الاتحاد الإيطالى لكرة القدم، فى مسألة تحديد الفائز والمتأهلين للمسابقات الأوروبية للموسم المقبل، حال توقف البطولة مرة أخرى وصعوبة استكمالها بسبب فيروس كورونا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن 16 من فرق الدورى الإيطالى صوتت لصالح عدم الإعلان عن الفائز باللقب أو مراكز الهبوط، فيما اختارت الفرق الـ4 الأخرى الامتناع، لكنها لا تزال تتجه بشكل كبير إلى رأى الـ16ناديا الأخرى التى لم تفعل ذلك.

ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار نهائى بشأن تحديد الفائز والمتأهلين فى اجتماع الاتحاد الإيطالى لكرة القدم خلال الساعات القليلة المقبلة.

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كان الدورى الفرنسى قد منح باريس سان جيرمان لقب الليج 1 هذا الموسم، وحدد الهابطون والمتأهلون بناء على الشكل الأخير لجدول الدورى قبل التوقف، ما تسبب فى أزمة كبيرة مع الأندية المتضررة مثل أولمبك ليون.

وأعلنت رابطة الدورى الإيطالى لكرة القدم عودة منافسات الموسم الحالى من المسابقة «2019- 2020» يومى 20 و21 من شهر يونيو الجارى، من خلال إقامة 4 مباريات مؤجلة من منافسات الجولة الـ25، بعد توقف طويل استمر لأكثر من 3 أشهر بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.

واتفقت الأندية على أن عودة منافسات الدورى الإيطالى، ستكون من خلال لعب المباريات المؤجلة، وهى أتلانتا مع ساسولو، هيلاس فيرونا مع كاليارى، إنتر ميلان مع سامبدوريا وتورينو مع بارما، يومى 20 و21 يونيو المقبل، على أن تنطلق منافسات الجولة 27، يوم الاثنين 22 يونيو.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدورى الإيطالى خلال الموسم الحالى برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 جولة.