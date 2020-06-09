شكرا لقرائتكم نجم الإسماعيلي السابق: حسني عبد ربه ظلم نفسه لهذا السبب ! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محسن عبد المسيح، نجم الإسماعيلي السابق، أن حسني عبدربه، تاريخ كبير ولكنه ظلم نفسه بعد اعتزاله بهذه الطريقة خلال الفترة الماضية.
وقال عبدالمسيح فى تصريحات تلفزيونية: "كان يجب على حسني عبدربه الاستمرار ضمن صفوف الإسماعيلي وعدم الإعتزال بهذه الطريق، فهو كان القائد داخل صفوف الدراويش".
وأضاف: "لا يوجد قائد حقيقي داخل صفوف الإسماعيلي خلال الفترة الماضية، وأعتقد أن باهر المحمدي لا يزال صغيرا على تحمل قيادة الدراويش".
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