شكرا لقرائتكم محسن عبد المسيح: الإسماعيلي من أعظم الأندية التى تكتشف النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محسن عبدالمسيح، نجم الإسماعيلي السابق، أن الدراويش من أعظم الأندية التى تكتشف النجوم والمواهب عبر التاريخ.
وقال عبدالمسيح فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "لو لم يفرط الإسماعيلي فى نجومه على مدار تاريخه لما خرجت البطولات عن قلعة الدراويش".
وأضاف: "كان يجب على مسؤولو الإسماعيلي على مدار الفترات السابقة الحفاظ على أبنائه ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق".
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