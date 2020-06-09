شكرا لقرائتكم محسن عبد المسيح: الإسماعيلي من أعظم الأندية التى تكتشف النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محسن عبدالمسيح، نجم الإسماعيلي السابق، أن الدراويش من أعظم الأندية التى تكتشف النجوم والمواهب عبر التاريخ.

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وقال عبدالمسيح فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "لو لم يفرط الإسماعيلي فى نجومه على مدار تاريخه لما خرجت البطولات عن قلعة الدراويش".

وأضاف: "كان يجب على مسؤولو الإسماعيلي على مدار الفترات السابقة الحفاظ على أبنائه ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق".