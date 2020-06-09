شكرا لقرائتكم محسن عبد المسيح: إبراهيم عثمان سبب رحيلى عن الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محسن عبد المسيح، نجم الإسماعيلي السابق، أن إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الدراويش، ديكتاتور فى إدارته للنادي. Advertisements وقال عبد المسيح فى تصريحات تلفزيونية: "إبراهيم عثمان محب للنادي الإسماعيلي ولكنه ديكتاتور فى إدارته للنادي خلال الفترة الماضية". وأضاف: "تدخل إبراهيم عثمان فى عملي وراء رحيلي عن منصب مدير الكرة، وكان يجب الحفاظ على اسمي وتاريخي داخل قلعة الدراويش".

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