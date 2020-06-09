شكرا لقرائتكم بلال: لو كنت مستمر بالملاعب حتى الآن لطلبت 100 مليون جنيه.. و2 مليون جنيه قيمة أغلى مهاجم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رشح أحمد بلال نجم الأهلي السابق فرجاني ساسي لاعب الزمالك لينضم من الزمالك للأهلي بسبب إمكانياته الكبيرة والتي تساعده على تقديم الإضافة لأي فريق، معتبرا أنه اللاعب الوحيد من صفوف الفريق الأبيض الذي يتمناه في صفوف الأهلي، وبسؤاله عن تمنيه وجود مصطفى محمد أكد أنه مهاجم مميز وسيكون إضافة للأهلي.

ذكر أن بلال سبق وانتقد أداء مصطفى محمد من قبل وهو ما أثار حالة من الجدل في الوسط الرياضي، حيث يراه البعض تحامل من نجم الأهلي السابق على لاعب الزمالك السابق.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: محمد شريف وأحمد ريان لاعبين يمتلكهما الأهلي لو عادا قد يمثلا الإضافة للفريق الأحمر ويكونا مثل مصطفى محمد في الزمالك، مضيفا: الأعلي لا يوجد به اللاعب رقم 9 ولا يوجد لاعب في الأهلي مثل مصطفى محمد.

استطرد: أن حسام حسن من أفضل المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية ورغم أنه لم يكن مهاريا إلا أنه كان هدافا بالفطرة وكان حافظا لمنطقة الجزاء، مشيرا: عماد متعب هداف وله أسلوب مختلف عني وبحب طريقة لعبه وسلس في أدائه وعنده مهارة وفن ويجيد كيفية تسجيل الأهداف، وهو مختلف في أدائه عني.

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شدد على أن حسام غالي وسيد عبد الحفيظ أكثر لاعبين كان يستمتع باللعب معهما ولديهما وعندهم امكانيات عالية ، وكذلك هادي خشبة كان لديه امكانيات جبارة في وسط الملعب.

وعن القيمة التي تلائم إمكانياته لو كان متواجد في الملاعب بالوقت الحالي: لو كنت ألعب في الوقت الحالي وفاوضوني للتجديد سأطلب 100 مليون في ظل المبالغ الحالية لتجديد عقود اللاعبين، كما أن أغلى رأس حربة في مصر يستحق عقد بقيمة 2 مليون جنيه وأعتى لاعب في مصر ميستحقش اكتر من 10 مليون جنيه.

شدد على أن محمد الشناوي لديه امكانيات عالية وثقته في نفسه كبيرة جدا ومقتنع بإمكانياته للغاية، مشيرا إلى أن مروان محسن ظالم نفسه وهو مفتقد الثقة في نفسه ولازبد أنيثق في إمكانياته حتى تثق فيه الجماهير ولديه امكانياته جيدة.

أضاف أن الأهلي في احتياج لرمضان صبحي أكثر من احتياج اللاعب للأهلي، كما أن محمود كهربا قادر على تعويض رمضان اذا ما استعاد مستواه المعروف.