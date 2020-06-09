وفاة والد زوجة مدير الكرة بالمقاصة

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جدة - عمرو شويل توفي منذ قليل عادل آدم والد زوجة وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة بمسقط رأسه في الفيوم. ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة عقب صلاة الفجر اليوم الثلاثاء. Advertisements وتتقدم أسرة "الخليج 365" بخالص العواء والموساة لوليد هويدي في وفاة المغفو له باذن الله والد زوجته.

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