شكرا لقرائتكم هل رحيل شريف إكرامى لقيد نجل شوبير فى قائمة الأهلى ؟ سيد عبد الحفيظ يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى عن رحيل شريف إكرامى من أجل قيد مصطفى شوبير فى قائمة الفريق الأول قائلا:" الجميع على علم بأن إكرامى هو صاحب قرار الرحيل نظرًا لرغبته فى خوض تجربة جديدة وعدم الجلوس على مقاعد البدلاء وأتعلمت أن الأهلى أقوى حاجة فى المنظومة، وأى لاعب اتخذ قرار الرحيل نتمنى له التوفيق مع الاحترام المتبادل". وعن عقد مصطفى شوبير أكد عبد الحفيظ فى تصريحاته لبرنامج "ملك وكتابة" عبر شاشة الأهلى، أن عقد الحارس وصافى الموسم الحالى لـ 450 ألف جنيه شاملة الضرائب، وحينما سيصل سنه لـ 22 سنة سيتم تعديل تعاقده ليصبح بقيمة مليون و200 ألف جنيه شامل الضرائب أيضًا، كما سيتم تعديله مرة أخرى حينما يصل اللاعب لسن الـ 24 عامًا، لافتًا إلى أن سياسة الأهلى أن يتم تعديل عقود اللاعبين بهذا النظام ووفقًا لاحتياجات الفريق. Advertisements

كما طمأن مدير الكرة الجماهير على الحالة الصحية لأحمد فتحى بعد تعرض أسرته للإصابة بفيرس كورونا، مؤكدًا إنه سيخضع لمسحة أخرى للتأكد من سلامته.

وعن حسام عاشور، قال سيد عبد الحفيظ: "عاشور لاعب محترم وصاحب خلق وساهم فى العديد من بطولات الأهلى، والجهاز الفنى كان رافض حسام عاشور من الناحية الفنية لذلك قدمنا له عروض استثنائية لم تقدم لأحد من قبل تقديرًا لعطائه، وفى أزمته الأخيرة فضلنا الحفاظ على مصلحة الفريق دون النظر لمصلحة فرد، لذلك تم توجيه الشكر له".