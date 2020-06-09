شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: لن أكون مثل صالح سليم والبطل ويؤكد: كانوا يتعاملون مع شخصيات مختلفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أنه لن يكون مثل صالح سليم وطارق سليم وثابت البطل موضحا أنهم أساطير جلسوا على مقعد مدير الكرة في القلعة الحمراء.

أضاف عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلى: "لأن هؤلاء الأساطير الكبار كانوا يتعاملون وقتها مع شخصيات تختلف تماما عن الشخصيات الموجودة في الوسط الكروي المصري في الوقت الحالي"

وكشف عبد الحفيظ حقيقة مبادلى أجاي بالشناوي قائلا :"لم نطلب مبادلة المهاجم النيجيري جونيور أجايي بحارس مرمى الزمالك أحمد الشناوي".