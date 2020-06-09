شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: لن أكون مثل صالح سليم والبطل ويؤكد: كانوا يتعاملون مع شخصيات مختلفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أنه لن يكون مثل صالح سليم وطارق سليم وثابت البطل موضحا أنهم أساطير جلسوا على مقعد مدير الكرة في القلعة الحمراء.
أضاف عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلى: "لأن هؤلاء الأساطير الكبار كانوا يتعاملون وقتها مع شخصيات تختلف تماما عن الشخصيات الموجودة في الوسط الكروي المصري في الوقت الحالي"
وكشف عبد الحفيظ حقيقة مبادلى أجاي بالشناوي قائلا :"لم نطلب مبادلة المهاجم النيجيري جونيور أجايي بحارس مرمى الزمالك أحمد الشناوي".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحفيظ: لن أكون مثل صالح سليم والبطل ويؤكد: كانوا يتعاملون مع شخصيات مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.