شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: حسام عاشور تاريخ كبير ولكن مصلحة الأهلى أهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أن حسام عاشور صنع تاريخ عظيم مع القلعة الحمراء، اللقطة الأخيرة لا أريد أن أقف عندها، ولكن سأتحدث عن مصلحة الفريق لأنها تغلب على أي شئ".
أضاف عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلى: "حسام عاشور كان الوحيد على المستوى الفني الذي لم يرغب فيه الجهاز".
وتابع: "تأخير الإعلان عن عدم التجديد له كان بسبب أن الفريق كان يعاني من الضغط قبل مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني وصن داونز، فلم أرغب في إحداث خلل في الفريق وأعلن عن عدم التجديد له في ظل هذه الظروف".
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