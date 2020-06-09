شكرا لقرائتكم الأحمدي يكشف حقيقة مفاوضات الوحدة السعودي للتعاقد مع "أوناجم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عاطف الأحمدي، المتحدث السابق لنادي الوحدة السعودي، أن اللاعبين المصريين أثبتوا جدارتهم فى الدوري السعودي خلال الفترة السابقة. Advertisements وقال الأحمدي فى تصريحات تلفزيونية: "لا أعتقد أن المفاوضات بين الوحدة والزمالك تسير بجدية بسبب عدم وضوح الرؤية فى سوق الانتقالات الصيفية من جانب الاتحاد الدولي". وعن مفاوضات الوحدة للتعاقد مع أوناجم أوضح: "بالطبع النادي السعودي يرغب فى التعاقد مع اللاعب بعدما أثبت جدارته مع الزمالك منذ انضمامه فى بداية الموسم الجاري".

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