شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: حسين الشحات يشبهنى وتعلمت الكثير من حلمى طولان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، إنه يتشرف بكونه من أبناء محافظة الفيوم، ومن عائلة كبرى، وأن عدد أشقائه 14 شقيق، لافتًا إلى إنه حضر إلى القاهرة منذ عام 1989 وانضم لقطاع ناشئين المارد الأحمر، وشارك فى 220 مباراة ونجح فى التتويج بـ 16 لقب دورى.

أضاف عبد الحفيظ خلال تصريحاته لبرنامج "ملك وكتابة" عبر شاشة الأهلى، أن حسين الشحات لاعب الأهلى الحالى يشبهه فى الأداء، إلا أن الشحات يجيد إحراز الأهداف أكثر منه.

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ووجه عبد الحفيظ الشكر لحلمى طولان، نجم الزمالك الأسبق، مؤكدًا إنه يُدين له بالفضل وإنه تعلم منه الكثير، قائلاً: "حلمى طولان صاحب فضل عليا بعد ربنا، من خلال المنتخب واتعلمت منه حاجات كتير جدا، وطولان من الناس اللى شبعانة ومتربية".

ورفع النادي الأهلي درجة الاستعدادات القصوى لعودة الدوري المصري الممتاز وبطولة أفريقيا التي ينافس فيها على اللقب خلال النسخة الحالية والتي ينتظر فيها مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة المنتظر.

وأعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو الجاري في ظل التحديات التي تواجهها الدولة بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم خلال الفترة الحالية وتوقف كافة الأنشطة الرياضية والبطولات.