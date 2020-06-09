شكرا لقرائتكم محسن عبد المسيح يفتح النار على مدرب الإسماعيلي: لم يقدم أى لمسات فنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محسن عبدالمسيح، نجم الإسماعيلي السابق، أن الفرنسي ديدييه جوميز، المدير الفني للدراويش لم يقدم المطلوب منه خلال الفترة الماضية.

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وقال عبدالمسيح فى تصريحات تلفزيونية: "المدرب الفرنسي لم يقدم أى لمسات فنية للإسماعيلي منذ التعاقد معه، فهو لا يتواصل مع الجهاز المعاون على الإطلاق، ومن وجهة نظري المدرب المحلي الأفضل للدراويش".

وأضاف: "لا توجد أى بصمات للفرنسي جوميز مع الإسماعيلي، وكنت أفضل استمرار محمود جابر حتي نهاية الموسم لأنه هو الذى اختار اللاعبين فى بداية الموسم الجاري".