شكرا لقرائتكم الأحمدي يكشف موقف الأندية السعودية من ضم "حسام عاشور" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد عاطف الأحمدي، المتحدث السابق لنادي الوحدة السعودي، بإمكانيات حسام عاشور، لاعب النادي الأهلي، مشددا على أنه يتمني انضمامه إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

وقال الأحمدي فى تلفزيونية: "حسام عاشور لاعب يملك إمكانيات فنية كبيرة والأندية السعودي تسعي للتعاقد معه فى الفترة المقبلة، فهو لاعب كبير وأتمني وجوده فى الدوري السعودي".

وأضاف: "عاشور مطمع للأندية السعودية، ولكن بسبب عدم وضوح الرؤية فى سوق الانتقالات المقبلة، تتسبب فى عدم المفاوضات بجدية".