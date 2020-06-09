مرتضى منصور يكشف موعد تجديد كارتيرون لعقده مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه سيعقد جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، لتجديد عقده مع الفريق.

وقال منصور في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "سأعقد جلسة مع كارتيرون المدير الفني للفريق، السبت المقبل من أجل تجديد عقده وإمضاء العقود".

وأضاف: "السبت المقبل سيشهد صرف جميع المستحقات المالية لجميع لاعبي الفرق في شتى ألعاب النادي".

يذكر أن كارتيرون ساعد الزمالك على التتويج ببطولتي كأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، وكأس السوبر المصري على حساب الأهلي، وتأهل الفريق إلى دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.