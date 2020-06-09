"اعتذار لخالد الغندور وموقفه من رامز جلال ".. عبد الحفيظ يوجه 5 رسائل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي 5 رسائل على هامش ظهوره ببرنامج "ملك وكتابة" الذي يبث عبر قناة النادي الأحمر.

ووجه عبد الحفيظ اعتذارا إلى خالد العندور نجم الزمالك السابق والمذيع بقناة النادي الأبيض بسبب ما وصفه سيد بـ " تشبيه غير لائق".

وأضاف " على الرغم من الخلاف مابينا إلا أنني حزنت من وصفي له".

وأعلن مدير الكرة بالأهلي موقفه من الظهور على برنامج "رامز مجنون رسمي" في رمضان الماضي والذي تسبب في توقيع عقوبة عليه من لجنة التخطيط.

وقال في رسالته الثانية :" من حق الجمهور يشوف الجانب الأخر من النجم ، أنا أقبل الهزار حتى ولا أقبل حد ما يساوش تلاتة مليم في الرياضة يتكلم عليا".

Advertisements

واستطرد "ولكن في النهاية فرد ضمن منظومة أحترمها وأمتثل لما تقره".

وطمأن سيد عبد الحفيظ في رسالته الثالثة الجماهير على حالة أسرة أحمد فتحي التي تعرضت للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وكشف سيد " حالتهم في تحسن وخلال ساعات هناك مسحة ثانية للتأكد من تماثلهم للشفاء".

ودعم سيد عبد الحفيظ في رسالته الثالثة مدربه الأسبق حلمي طولان الذي نشبت بينه وبين إدارة الزمالك أزمة بسبب دعمه لمجلس إدارة الأهلي.

وقال " هذا هو حلمي طولان المحترم الذي له فضل كبير على سيد عبد الحفيظ".

وأنهى " هناك من يعقد المقارنات بين وبين ثابت البطل وطارق سليم وصالح سليم بحكم المنصب وأرد عليهم بأن المقارنة لا تصح هؤلاء كانوا يتعاملون مع محمد حسن حلمي وحمادة إمام ومحمد لطيف وأنا أتعامل مع مرتضى منصور وأمير مرتضى وخالد الغندور".