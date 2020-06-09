وائل جمعة: مبررات إلغاء الدوري غير منطقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد وائل جمعة مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أن مبررات الحديث عن إلغاء الموسم الجاري للدوري المصري بسبب فيروس كورونا غير منطقية.
وأشار جمعة في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس، إلى أنه يرى إذا كان فريق آخر غير النادي الأهلي هو المتصدر للدوري المصري لاختلفت الأمور بشكل كبير.
وقال مدافع مصر السابق: "الأهلي لديه 41 لقب بالدوري المصري، الموسم الجاري لن يكون فارقًا في تاريخه بشكل كبير أو مع أقرب منافسيه".
واختتم: "أعتقد لو أن نادي آخر كان متصدرًا للدوري المصري لكانت الأراء اختلفت، مبررات من يديرون الكرة المصري لإلغاء الدوري غير منطقية".
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