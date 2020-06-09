عبد الحفيظ يكشف قيمة عقد شوبيرالابن ..ويرد على نجل مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قيمة عقد مصطفي شوبير الحارس الثالث للفريق بالإضافة لموقفه من حسام عاشور قائد الفريق السابق.

وقال سيد عبد الحفيظ لقناة الأهلي :" ما قيل عن عقد شوبير خطأ وتدليس ".

وأكمل " تقاضى شوبير العام الماضي 300 ألف جنيه والعام الحالي 450 ألف جنيه فيما سيحصل العام المقبل على مليون و450 ألف جنيه وأخر موسم مليون و700 ألف جنيه مع تحمله للضرائب".

واستطرد " أخر سنة في عقد شوبير الابن يصل سنه إلى 23 عام وهو ما يعني أنه سيكون أصغر بعام فقط من محمد هاني أحد كابتن الفريق هو رقم قليل قابل للتعديل في حالة تألقه ".

وحول قيد شوبير في القائمة الأفريقية رد عبد الحفيظ " اتفقنا مع فايلر على قيد عمار حمدي ثم محمد عبد المنعم في المكان الوحيد المتبقي ولكن إعارتهما وطلب إكرامي لإنهاء مشواره منحت شوبير الابن المقعد".

وتحدث سيد عبد الحفيظ عن أزمة حسام عاشور قائد الفريق الذي رحل عن الفريق رسمياً على هامش الخلاف بين إدارة الأهلي وتركي آل الشيخ.

وكشف سيد " احترم عاشور ولن أغير شعوري وموقفى منه مهما حدث ولكن مصلحة الفريق أهم".

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وأكمل " فايلر أتخذ قراره بعدم الحاجة الفنية لعاشور في نهاية العام الماضي ، كان موقف الفريق وقتها صعب في المجموعات بعد مباراة بلاتينوم وضرورة حصد 4 نقاط من مباراتي الهلال السوداني والنجم الساحلي للصعود ".

وأردف " لم أبلغ عاشور وقتها بسب حساسية موقف الفريق ولتفادي هزة تحدث للفريق".

وحول رغبة الأهلي في عقد صفقة تبادلية مع الزمالك في عام 2018 بالحصول على خدمات أحمد الشناوي مقبل الاستغناء عن أجايي رد " لم يحدث مطلقاً ".

وقال أمير مرتضى منصور المشرف العام إن الأهلي عرض التنازل عن النيجيري جونيور أجايي مقابل التعاقد مع الحارس أحمد الشناوي نجم بيراميدز الحالي.

وأضاف سيد " ليس كل ما يقوله أمير يصدق لقد قال من قبل إنه مارس كرة القدم ومثله الأعلي ثابت البطل".

ورفض عبد الحفيظ إلغاء بطولة الدوري العام وتسائل :"لماذا هذا الإصرار على إلغاء بطولة الدوري في كرة القدم واستكمال الكأس؟".

وأوضح " لايوجد دولة عربية ألغت النشاط مازلت الأمور متاحة حتى لو تأخر الوقت هناك حلول متاحة لشكل البطولة الموسم القادم منها دوري المجموعتين".

وأنهى " اتجاه الدولة نحترمه وهو التعايش مع الفيروس وإلغاء الدوري سيخلف خسائر ضخمة ".