أحمد بلال يعلق على قرار فتحي وإكرامي في الرحيل عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انتقد أحمد بلال، لاعب الأهلي الأسبق، قرار أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأحمر باتخاذ قرار الرحيل عن القلعة الحمراء، مؤكدا أنه خرج عن المألوف.

وكان أحمد فتحي رفض تمديد عقده مع الأهلي، قبل أن ينتقل إلى بيراميدز ليبدأ مشواره مع فريقه الجديد بدء من الموسم المقبل.

وقال بلال، في ضيافة قناة "أون تايم سبورتس": "أحمد فتحي خرج عن المألوف بعدم تجديد تعاقده مع الأهلي".

وأضاف: "اعتدنا في الأهلي أنه طالما أن اللاعب ما زال قادرا على العطاء وهناك رغبة من جانب النادي بتمديد عقده، أن يستمر مع الفريق خاصة في السنوات الأخيرة له كلاعب كرة".

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وتابع: "أحمد فتحي لم ينجح في إدارة الأمر في ختام مشواره مع الأهلي بشكل جيد، لكن طول مشواره كان اللاعب جديرا بتمثيل الأهلي".

وأكمل: "كنت أعتبر أن أحمد فتحي ابن من أبناء الأهلي ولم أتوقع رحيله، لو كنت مكان فتحي أو عبدالله السعيد لقررت البقاء، عكس شريف إكرامي الذي اتفق معه في قراره".

وأوضح: "ِريف إكرامي وضعه مختلف، تعرض للظلم لأن الحارس الأساسي محمد الشناوي كان موفق دائما، وكان من الصعب على أي لاعب أن يعلن الاعتزال بعدما ظل 4 سنوات احتياطيا".

وأتم أحمد بلال تصريحاته قائلا: "أرى أن قرار شريف إكرامي في الرحيل عن الأهلي كان موفقا، شريف إكرامي يتمتع بشخصية قوية ومؤهلات رائعة تساعده على النجاح في أي مكان".