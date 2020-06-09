حارس الزمالك: هناك تنافس في مركز حراسة المرمى.. وجنش يساندني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعرب محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب الأولمبي، عن استيائه لعدم وجود دعم بالنسبة له على الرغم من تتويجه بأفضل حارس في أفريقيا في سنه بعد فوزه ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً.

وقال صبحي في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: "لا أقلق في المباريات الكبيرة، ولازم أغلط وأتعلم من ذلك ويكون هناك مسؤولية عندما يتواجد جمهور كثير، ولكن أتمنى دائماً أن يكون التوفيق حليفي، أنا ألعب وأتدرب وأقوم بما عليَ".

وأضاف: "لم الق الدعم من الاعلام ولا يتم ذكر اسمي على الرغم من إنني أفضل حارس في أفريقيا في سني، ومستواي هو الذي جعلني أشارك في بطولة أفريقيا، والآن العب في نادي الزمالك وهو الأفضل في أفريقيا، وينتظرون أن أقوم بخطأ حتى يقضون عليَ".

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وتابع صبحي: "لم أكن أتوقع اللعب في البطولة ولكن عملت اللي عليا وشاركت، وعلمت بمشاركتي في البطولة خلال المحاضرة التي كانت قبل المباراة مباشرة، وأرى أن هذا شئ إيجابي حتى لا نفقد تركيزنا، وكنا إيد واحدة في البطولة".

وواصل حارس الزمالك: "جنش وعواد وأبو جبل اعتبرهم اخوة لي وهناك منافسة بينا وبنحب بعض، وجنش الأقرب بالنسبة لي وألجأ له في حالة احتياجي لشئ ما".

وأردف صبحي: "كنا نعاني من سوء توفيق في الدوري، وبعد ذلك تعبنا وكنا نعلم أننا سنفوز على الترجي في السوبر الأفريقي، واللاعبين الكبار تحدثوا معنا وقالوا لنا أنه يجب علينا التركيز، وبعد فوزنا بالسوبر الأفريقي ركزنا على الفوز بالسوبر المصري مباشرة".

وأتم حارس الزمالك تصريحاته: "مثلي الأعلى هو عصام الحضري، وعلى المستوى العالمي بوفون حارس يوفنتوس ومانويل نوير حارس بايرن ميونخ".