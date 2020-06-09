ملف الإثنين.. الخطيب يوافق على طلب فايلر.. و صلاح سادس أغلى لاعب كرة قدم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الإثنين 8 يونيو 2020.
قناة الأهلي: تخلى عن الحصانة وواجه رجل لرجل .. والساعات فى الخزينة
النيجيري أوبي ميكيل يكشف موقفه من اللعب للدوري المصري
اتحاد الكرة: جاهزون بسيناريو لعودة النشاط سواء لاستكمال أو إقامة دوري جديد
"المجتمع سيلفظ المتجاوز البذيء المبتز".. القيعي يرد على رئيس الزمالك
الرد أو التنحي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتحديد موقفه من شكواه ضد رئيس الزمالك
وائل جمعة ينضم لجلسات "الجيل المبهر"
دراسة: صلاح سادس أغلى لاعب كرة قدم
تقارير: شكوك حول لحاق صلاح بمواجهة إيفرتون بعد تعرضه للإصابة
صحيفة تركية: بشكتاش يقترب من ضم بديل النني
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