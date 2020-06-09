أحمد رؤوف: جاريدو سبب رحيلي عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد رؤوف لاعب الأهلي السابق، أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، كان السبب وراء رحيله عن القلعة الحمراء، رغم انه كان يسير بخطوات جيدة منذ انتقاله للفريق في عام 2014.

وقال رؤوف في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة اون تايم سبورتس:" حصلت على 50 الف جنيه من الأهلي في 2007 من اجل الانتقال للفريق في يناير لكنهم تفاجؤ بتوقيعي مع انبي وقررت اعادة الاموال التي حصلت عليها".

وأضاف، أنه فضل الانتقال لإنبي في عام 2007 عن ارتداء قميص الأهلي بسبب كثرة النجوم في ذلك التوقيت داخل القلعة الحمراء.

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وأوضح، أنه في عام 2014 انتقلت للأهلي بعدما تأخر مسؤولي الزمالك في اتمام التعاقد معه حين عاد من تجربة احتراف في ليبيا، مؤكدا أنه بعد الانتقال للأهلي كان يشارك مع محمد يوسف وفتحي مبروك حتى اتى جاريدو وبعدها خرج عن التشكيل.

وأشار إلى أن جاريدو لم يكن مدير فني قوي في إدارة المباريات وليس هو صاحب الفضل في فوز الأهلي بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

وأتم تصريحاته:"جمهور الأهلي هو صاحب الفضل في تحقيق الكونفدرالية وليس جاريدو، والمدرب الاسباني يهتم ببعض الامور خارج الملعب من تحكيم ويترك الأمور الفنية".