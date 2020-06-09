أوبي ميكيل: صلاح لم يحصل على فرصة كافية مع تشيسلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد النجم النيجيري جون اوبي ميكيل، اللاعب السابق لفريق تشيلسي الإنجلييزي، أنه يتذكر الأيام الأولى للدولي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول حين قدم لصوف البلوز قبل سنوات.

وقال اوبي ميكيل في تصريحات لقناة جمهور التالتة عبر قناة اون تايم سبورتس:" اتذكر عندما اتى صلاح لتشيلسي كان فتى صغير السن والجميع كانوا يحبه وكنت صديقه المقرب".

وأضاف لاعب المنتخب النيجيري السابق:"لا استطيع ان افسر ما الذي حدث معه حين اتى لتشيلسي، فربما لم تتح له فرص كافية كاي لاعب وكان بالتأكيد يرغب في لعب الكثير من المباريات".

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وأوضح، أن صلاح كان يغيب عن اغلب المباريات مع تشيلسي بسبب ان الفريقه كان به لاعبين كبار ولم تتح له الفرصة، لكن حين ذهب مع روما شارك وارتفع مستواه بشكل مميز".

وتابع:" لم اتخيل ابدا ان يكون محمد صلاح بهذه الجودة التي عليها الآن، وهذا الفضل يعود اليه لانه كان يعمل كثيرا ويتدرب بشكل مستمر".

وأتم ميكيل تصريحاته:" انه لشيء لرائع ان أرى اخ افريقي يؤدي بهذا الشكل المميز، اتمنى ان يحصل على الكرة الذهبية قريبا".