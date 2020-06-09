النيجيري أوبي ميكيل يكشف موقفه من اللعب للدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد النجم النيجيري جون اوبي ميكيل، لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق، أنه لا يمكن ان يقول لا لأي عرض يقدم له خلال الفترة المقبلة، لانه يحب كرة القدم.
وقال اوبي ميكيل في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة لقناة اون تايم سبورتس:" اذا تلقيت عرضا قويا من الدوري المصري سافكر في الأمر بكل تأكيد".
وأضاف:"حلمت ان العب في دول الخليج وبالتأكيد ستكون فرصة جيدة لو اتييحت لي الفرصة هناك ولكن على ان انتظر وارى ما سيحدث في المستقبل".
واوضح، تجربة طرابزون سبور التركي كانت جيدة والأمور كانت تسير على ما يرام، لافتا أن الهدف كان الفوز بالبطولة وكان فريقه في مقدمه الجدول ثم حدثت جاحة كورونا".
وأتم :" خوفي على عائلتي كان السبب وراء انهاء التعاقد مع طرابزون سبور وترك تركيا رغم ان الفريق كان يسير بشكل جيد قبل توقف النشاط".
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