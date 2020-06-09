سيد عبدالحفيظ يوضح حقيقة موت أحد أبناء عمومته باعتصام رابعة

نفي سيد عبالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ، صباح اليوم الثلاثاء، تصريحات رئيس الزمالك الحالي بشأن موت أحد أبناء عمومته بإعتصام رابعة العدوية.
وقال سيد عبدالحفيظ في حواره خلال برنامج ملك وكتابه المذاع علي قناة الأهلي: " أنا من عائلة كبيرةجدًا في الفيوم، وأفرع عائلتي في كل أنحاء مصر، هو كان يقول إن ابن عمي توفى في أحداث اعتصام رابعة، ف أنا ليس لي عمًا من الأساس"
وأضاف عبدالحفيظ : " قناةالزمالك ، تتحدث دائما عن الأهلي وما يدور داخله، ويقولون أنهم ينقلون مايخص الزمالك فقط ، وهم يتحدثون عنا ".
يذكر أن رئيس نادي الزمالك الحالي ، قال في تصريحات له عبر قناة النادي أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي لديه انتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وابن عمه توفي في اعتصام رابعة العدوية .
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