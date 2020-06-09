أكد محمد فوزي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن الدولة أثبتت قدرتها على تنظيم أي حدث رياضي جديد. وقال محمد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اثبنا أننا نقدر على تنظيم أي حدث رياضي جديد، وبتنا قبلة الاتحادات صدى البلد : "اثبنا أننا نقدر على تنظيم أي حدث رياضي جديد، وبتنا قبلة الاتحادات الرياضية في تنظيم البطولات". وأكمل: "استضفنا 60 بطولة عالمية وقارية بكل الألعاب عام 2019، وحققنا مكاسب بمقدار 720 مليون جنيه". وقارية بكل الألعاب عام 2019، وحققنا مكاسب بمقدار 720 مليون جنيه". وتابع: الرياضة لها دور مجتمعي مهم ونريد أن يمارسها كل الشعب" وأتم : "لدينا رؤية لعودة الجماهير، لكن في المقام الأول يهم الدولة سلامة المواطن والعاملين بالمنظومة الرياضية قبل أي شئ".

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كانت هذه تفاصيل خبر متحدث وزارة الرياضة: حققنا مكاسب بمقدار 720 مليون جنيه عام 2019.. ولدينا رؤية لعودة الجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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