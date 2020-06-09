متحدث وزارة الرياضة: نهدف لصناعة قاعدة من الأبطال الرياضيين

كشف محمد فوزي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عن وضع استراتيچية متكاملة من الدولة المصرية لبناء عدد من الرياضيين خلال السنوات القادمة.

وقال، محمد فوزي، خلال حواره ببرنامج الماتش

الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، نسعى لبناء أجيال جديدة من الرياضيين في مختلف الألعاب وصناعة أبطال أولمبيين جدد.

وتابع، صناعة أجيال جديدة من الرياضيين، أحد أهم مشروعات الدولة والتي سيتم تدشينها من القرى المختلفة.

وأتم، نقوم بعمل زيارات للمحافظات المختلفة، للبحث عن المواهب وتنميتها، في إطار سعينا لبناء قاعدة من الأبطال خلال السنوات القادمة.