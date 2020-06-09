أكد محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت لها الكلمة العليا في استضافة بطولتي الأمم الأفريقية للكبار والشباب تحت ٢٣ سنة.
وأضاف فوزي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمهالإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد :" بفضل توجيهات ودعم السيد الرئيس استطعنا أن نطور المنششآت والنقل والمواصلات في 3 شهور وهذا يعد وقت قياسي ".
وأضاف :" تمكنا من تطوير 6 استادات على أعلى مستوى وافتتاح رائع ، رغم اخفاق المنتخب الفني لكن نجاح التنظيم غطى على ذلك حتى نهاية البطولة ".
واستكمل :" بطولة إفريقيا تحت 23 عاما ، شهدت تنظيم هائل وحضور جماهيري غير متوقع كانت بطولة مميزة ومنظمة".
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث وزارة الرياضة: توجيهات الرئيس وراء تنظيم ونجاح بطولتي أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.