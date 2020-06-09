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متحدث وزارة الرياضة: توجيهات الرئيس وراء تنظيم ونجاح بطولتي أفريقيا

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أكد محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت لها الكلمة العليا في استضافة بطولتي الأمم الأفريقية للكبار والشباب تحت ٢٣ سنة.

وأضاف فوزي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه

الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد :" بفضل توجيهات ودعم السيد الرئيس استطعنا أن نطور المنششآت والنقل والمواصلات في 3 شهور وهذا يعد وقت قياسي ".

وأضاف :" تمكنا من تطوير 6 استادات على أعلى مستوى وافتتاح رائع ، رغم اخفاق المنتخب الفني لكن نجاح التنظيم غطى على ذلك حتى نهاية البطولة ".

واستكمل :" بطولة إفريقيا تحت 23 عاما ، شهدت تنظيم هائل وحضور جماهيري غير متوقع كانت بطولة مميزة ومنظمة".

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