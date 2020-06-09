كشف أحمد بلال مهاجم النادي الأهلي السابق، عن سبب رفضه الانضمام لنادي الزمالك في وقت سابق.
وقال بلال خلال تصريحات تليفزيونية عبرقناة أون تايم سبورتس، " الزمالك حاول ضمي أثناء وجود حسام وإبراهيم حسن لكنني رفضت بالرغم من أن المقابل المادي أعلى مما كنت أتقاضاه مع الأهلي".
وأضاف " كنت أتعامل مع الأهلي كأنه بيتي لأنني أعشق النادي، لذلك كان من الصعب أن انضم للزمالك".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بلال يكشف رفضه الانضمام لنادي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.