أحمد بلال يكشف رفضه الانضمام لنادي الزمالك

كشف أحمد بلال مهاجم النادي الأهلي السابق، عن سبب رفضه الانضمام لنادي الزمالك في وقت سابق.

وقال بلال خلال تصريحات تليفزيونية عبر

قناة أون تايم سبورتس، " الزمالك حاول ضمي أثناء وجود حسام وإبراهيم حسن لكنني رفضت بالرغم من أن المقابل المادي أعلى مما كنت أتقاضاه مع الأهلي".

وأضاف " كنت أتعامل مع الأهلي كأنه بيتي لأنني أعشق النادي، لذلك كان من الصعب أن انضم للزمالك".