شنايدر يرشح دي يونج لقيادة برشلونة في هذه الحالة

تنبأ ويسلي شنايدر لاعب منتخب هولندا وريال مدريد السابق ان فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة سيكون هو قائد البارسا بعد أعتزال الاسطورة الارجنتينية ليونيل ميسي مؤكدًا في الوقت ذاته أن جوتي هو أفضل لاعب شاركه غرفة الملابس في مسيرته.

وتحدث شنايدر في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ‘‘سبورت‘‘ الكاتالونية عن ثنائي منتخب هولندا ماتياس دي ليخت وفرينكي دي يونج حيث قال: لقد كان لدى هولندا وبرشلونة دائمًا شعورًا رائعًا، لقد اتخذ دي يونح أفضل قرار لأنه فهم أن كرة القدم المثالية سيجدها في برشلونة .

وأضاف: ‘‘دي ليخت اختار بشكل مختلف، لكن فرينكي اتخذ القرار المثالي لمسيرته، وفي رأيي، دي يونج لديه فرصة أفضل للتقدم.

وتابع: ‘‘يلعب دي يونج بشكل جيد للغاية في تشكيلة برشلونة إنه فريق مناسب له، عندما يعتزل ميسي، سيكون فرينكي هو القائد .

وعن أفضل لاعب زامله خلال 17 عامًا كمحترف، لم يتردد لاعب الوسط الهولندي المعتزل في اختيار جوتي كأفضل لاعب موهوب شارك معه غرفة تبديل الملابس على الرغم من وجود راؤول جونزاليس أو رود فان نيستلروي أو فابيو كانافارو أيضًا.

وأوضح شنايدر: ‘‘زميلي المفضل كان جوتي بالتأكيد عندما كنت ألعب في

ووصل شنايدر إلى مدريد في عام 2007 حيث لعب موسمين تزامنا فيه مع جوتي، ثم وقع مع إنتر ميلان وفاز بستة ألقاب مع النيراتزوري، بما في ذلك

يونح أفضل قرار لأنه فهم أن كرة القدم المثالية سيجدها في برشلونة .وأضاف: ‘‘دي ليخت اختار بشكل مختلف، لكن فرينكي اتخذ القرار المثالي لمسيرته، وفي رأيي، دي يونج لديه فرصة أفضل للتقدم.وتابع: ‘‘يلعب دي يونج بشكل جيد للغاية في تشكيلة برشلونة إنه فريق مناسب له، عندما يعتزل ميسي، سيكون فرينكي هو القائد .وعن أفضل لاعب زامله خلال 17 عامًا كمحترف، لم يتردد لاعب الوسط الهولندي المعتزل في اختيار جوتي كأفضل لاعب موهوب شارك معه غرفة تبديل الملابس على الرغم من وجود راؤول جونزاليس أو رود فان نيستلروي أو فابيو كانافارو أيضًا.وأوضح شنايدر: ‘‘زميلي المفضل كان جوتي بالتأكيد عندما كنت ألعب في ريال مدريد ، أقولها بدون أي شك، بالنسبة لي كان زميلًا رائعًا خلال وقتي في مدريد‘‘.ووصل شنايدر إلى مدريد في عام 2007 حيث لعب موسمين تزامنا فيه مع جوتي، ثم وقع مع إنتر ميلان وفاز بستة ألقاب مع النيراتزوري، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا في عام 2010.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شنايدر يرشح دي يونج لقيادة برشلونة في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.