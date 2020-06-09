لازمالك يعلن موعد توقيع باتريس كارتيرون على عقد التجديد

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن قرار تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة، مؤكدا أنه سيجدد تعاقده ويوقع على العقود السبت المقبل. تعاقده ويوقع على العقود السبت المقبل. وقال رئيس الزمالك :" كارتيرون سيوقع على العقد السبت المقبل بعد الاتفاق على جميع الأمور للتجديد". السبت المقبل بعد الاتفاق على جميع الأمور للتجديد". وأختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلا" السبت المقبل سيشهد صرف جميع المستحقات المالية لجميع لاعبي الفرق في ألعاب النادي المختلفة".



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