أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن قرار تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة، مؤكدا أنه سيجددتعاقده ويوقع على العقود السبت المقبل.
وقال رئيس الزمالك :" كارتيرون سيوقع على العقدالسبت المقبل بعد الاتفاق على جميع الأمور للتجديد".
وأختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلا" السبت المقبل سيشهد صرف جميع المستحقات المالية لجميع لاعبي الفرق في ألعاب النادي المختلفة".
كانت هذه تفاصيل خبر لازمالك يعلن موعد توقيع باتريس كارتيرون على عقد التجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.