أحمد بلال: كهربا يبحث عن المجد والبطولات مع الأهلي

أكد أحمد بلال مهاجم النادي الأهلي السابق، أن محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر، يبحث عن المجد والبطولات مع القلعة الحمراء.

ورحل محمو كهربا عن نادي الزمالك مع نهاية الموسم الماضي إلى البرتغال، قبل أن ينضم للنادي الاهلي في يناير الماضي، في صفقة شهدت

جدلاً واسعًا في الوسط الرياضي المصري.

وقال بلال خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " محمود كهربا يبحث عن المجد والتاريخ والبطولات لذلك انضم للنادي الأهلي".