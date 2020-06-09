سيلفا خارج باريس سان جيرمان الموسم المقبل

أكدت تقارير صحفية فرنسية أن مشوار المدافع الفرنسي تياجو سيلفا مع باريس سان جيرمان قد انتهى بالفعل هذا الصيف.

ووفقًا لمعلومات صحيفة ‘‘ليكيب‘‘ الفرنسية فإن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان أتصل ظهر الاثنين للاتصال بتياجو سيلفا والتحدث معه بشأن مستقبله لكن المحادثة لم يكن المحتوى الذي قائد باريس سان جيرمان سماعه.

وأوضحت الصحيفة أن ليوناردو أخبر تياجو سيلتا صراحة أنه لن يمدد عقده الذي سينتهي في نهاية الشهر الجاري، وبالتالي لن يتم الاحتفاظ به في الموسم المقبل.

وبات من المؤكد أن يغادر تياجو سيلفا ملعب بارك دي برنس هذا الصيف، حيث أن المدافع البرازيلي البالغ من العمر 35 عامًا سينهي مغامرة عمرها 8 سنوات منذ قدومه في عام 2012.

وسيتم تجديد عقد سيلفا لمدة شهرين فقط، وهو الوقت المناسب لإنهاء موسم

المحتوى الذي قائد باريس سان جيرمان سماعه.وأوضحت الصحيفة أن ليوناردو أخبر تياجو سيلتا صراحة أنه لن يمدد عقده الذي سينتهي في نهاية الشهر الجاري، وبالتالي لن يتم الاحتفاظ به في الموسم المقبل.وبات من المؤكد أن يغادر تياجو سيلفا ملعب بارك دي برنس هذا الصيف، حيث أن المدافع البرازيلي البالغ من العمر 35 عامًا سينهي مغامرة عمرها 8 سنوات منذ قدومه في عام 2012.وسيتم تجديد عقد سيلفا لمدة شهرين فقط، وهو الوقت المناسب لإنهاء موسم دوري أبطال أوروبا ، وأكد له ليوناردو من أن المغامرة لن تذهب إلى أبعد من ذلك.

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