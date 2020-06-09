حارس الزمالك يكشف مثله الأعلى في مركز حراسة المرمى

كشف محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك، عن مثله الأعلي في مركز حراسة المرمى سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

وقال صبحي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك، إن عصام الحضري حارس

مرمى منتخب مصر السابق هو مثله الأعلى محليًا.

وأضاف حارس منتخب مصر للشباب أن الثنائي مانويل نوير حارس ألمانيا وبوفون حارس إيطاليا هما مثله الأعلى عالميًا

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في مركز حراسة المرمى.

كما أكد محمد صبحي أن محمود جنش حارس مرمى نادي الزمالك أقرب لاعب له في القلعة البيضاء، كما أشاد محمود شيكابلا قائد نادي الزمالك.

وأتم صبحي تصريحاته بأن نادي الزمالك هو بطل القرن الإفريقي، مشيرًا أن الشعب المصري يعلم ذلك.