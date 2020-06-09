اخبار الرياضه

رياضة | إنتر ميلان يحدد بديل لاوتارو مارتينيز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يحدد بديل لاوتارو مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي، بدأ في البحث عن بديل لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق، تحسبًا لرحيله خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت"، فإن إنتر ميلان بدأ في البحث عن بديل لاوتارو مارتينيز، تحسبًا لرحيله المرتقب إلى .

Advertisements

وتابعت الصحيفة، أن النيراتزوري يستهدف التعاقد مع ألفارو لاعب أتلتيكو مدريد خلال الصيف المقبل.

وواصلت الصحيفة، أن هناك مفاوضات بالفعل بين مسؤولي إنتر وأتلتيكو على ضم موراتا، والذي عمل من قبل تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي في يوفنتوس وتشيلسي.

ويلعب موراتا مع أتلتيكو مدريد معارًا من فريق ، وقد يلعب مع الروخي بلانكوس بصفة دائمة خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا