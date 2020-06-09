رياضة | حقيقة العروض الإماراتية لضم مصطفي محمد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة العروض الإماراتية لضم مصطفي محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الأولمبي مستوي مميز خلال الفترة الحالية، مما جعله على رادار عدد كبير من الأندية للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وكشف معتز الشامي، الناقد الرياضي بجريدة الاتحاد الإماراتية، أن هناك أندية فى الإمارات ترغب فى التعاقد مع مصطفي محمد، مهاجم فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الشامي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "يوجد عديد من الأندية الإماراتية ترغب فى الحصول على خدمات مصطفي محمد ولكن نادي الزمالك أغلق الباب تماما وأكد على استمرار اللاعب ضمن صفوف القلعة البيضاء".

وأضاف: "أعتقد أن مصطفي محمد لن يرحل عن الزمالك قبل يناير المقبل، وحينها ستعيد الأندية الإماراتية فتح باب المفاوضات مع الزمالك للتعاقد مع اللاعب".