رياضة | حقيقة العروض الإماراتية للتعاقد مع فايلر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة العروض الإماراتية للتعاقد مع فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة عدد من الأندية الإماراتية للتعاقد مع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة القادمة.

وكشف معتز الشامي، الناقد الرياضي بجريدة الاتحاد الإماراتية، حقيقة رغبة نادي العين والجزيرة فى التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي.

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وقال الشامي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "فايلر غير متواجد على رادار ناديي العين والجزيرة على الإطلاق، والناديين نفوا بشكل رسمي فكرة التفاوض مع المدرب السويسري".

وأضاف: "الأندية الإماراتية فى الوقت الحالي لا تفكر فى التعاقدات، فى انتظار الاتحاد الإماراتي من أجل حسم موعد عودة الدوري الإماراتي خلال الفترة المقبلة والذى من المقرر أن ينطلق الدوري الجديد فى شهر أكتوبر".