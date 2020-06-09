رياضة | تعرف على موقف الأندية السعودية من ضم حسام عاشور

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على موقف الأندية السعودية من ضم حسام عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النادي الأهلي الشكر لقائد الفريق حسام عاشور، للرحيل بنهاية الموسم الجاري، وكان اللاعب قد أكد عن تلقيه عرضين من الدوري البرتغالي والسعودى.

وأشاد عاطف الأحمدي، المتحدث السابق لنادي الوحدة السعودي، بإمكانيات حسام عاشور، لاعب النادي الأهلي، مشددا على أنه يتمني انضمامه إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وقال الأحمدي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "حسام عاشور لاعب يملك إمكانيات فنية كبيرة والأندية السعودي تسعي للتعاقد معه فى الفترة المقبلة، فهو لاعب كبير وأتمني وجوده فى الدوري السعودي".

وأضاف: "عاشور مطمع للأندية السعودية، ولكن بسبب عدم وضوح الرؤية فى سوق الانتقالات المقبلة، تتسبب فى عدم المفاوضات بجدية".