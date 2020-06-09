رياضة | حارس المنتخب الأولمبي: الإعلام في مصر لم ينصفني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر حارس المنتخب الأولمبي: الإعلام في مصر لم ينصفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمد صبحي، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، عن استياءه الشديد من بعض الوسائل الإعلامية التي أنكرت دوره في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.

وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة للزمالك خلال برنامج زملكاوي:" ان الاعلام في مصر لم ينصفه رغم تحقيق لقب أفضل حارس في أمم أفريقيا تحت 23 عاماً بنسختها الماضية.

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وأضاف صبحي :" لم أشعر بإنصاف من قبل الاعلام رغم حصولي على جائزة افضل حارس في أمم أفريقيا للمنتخبات الأولمبية".

وواصل صبحي:" لا أخشى ضغوط الجماهير أو المواجهات الكبرى، بل أكون متحمساً لخوض هذه المباريات التي تتسم بنوع خاص".

يذكر أن المنتخب الوطني المصري الأوليمبي نجح في تحقيق بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام، والتي أقيمت في القاهرة منذ عدة أشهر، حيث صعد الفريق المصري إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بعد التتويج باللقب.