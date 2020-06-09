رياضة | نجم مانشستر سيتي: مواجهة ريال مدريد ستكون مُعقدة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر سيتي: مواجهة ريال مدريد ستكون مُعقدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد إلكاي جوندوجان نجم مانشستر سيتي الإنجليزي على أن مباراة العودة أمام ريال مدريد ستكون معقدة وذلك في إطار مواجهتهم في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن النشاط الرياضي توقف منذ مارس الماضي في معظم دول العالم بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد بينما من المتوقع أن يتم إستئناف دوري الأبطال في أغسطس المقبل.

وقال جوندوجان في تصريحات صحفية:"تمكنا من الفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب، لسنا خائفين منهم، ستكون مباراة العودة معقدة للغاية وفي حال تمكنا من إقصائهم سيكون نجاحاً رائعاً".

واختتم جوندوجان تصريحاته قائلاً:"ريال مدريد يمتلك لاعبون يتمتعون بالكثير من الجودة في خط الوسط، هو أكثر فريق حقق دوري أبطال أوروبا ولديهم الكثير من الخبرة لذلك علينا الحذر".