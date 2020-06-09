رياضة | 5 معلومات عن سيف فاروق جعفر صاحب الواقعة المثيرة للجدل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر 5 معلومات عن سيف فاروق جعفر صاحب الواقعة المثيرة للجدل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقاضي ملايين الجنيهات يعد أمرا عاديا للاعب في الفريق الأول، ولكن إذا تعلق الأمر بلاعب في صفوف الناشئين فهو ما يثير الجدل.

قامت الدنيا ولم تقعد، فور تسريب عقد سيف فاروق جعفر لاعب وسط الزمالك، الذي أوضح أنه يتقاضى مبلغ 6 ملايين جنيه في 5 سنوات.

نجل نجم الزمالك السابق ولد في الخامس من شهر ديسمبر عام 1999، وكان قد خرج على سبيل الإعارة لنادي سموحة في صيف 2019، ولكنه فسخ عقده في يناير 2020.

ويرصد الخليج 365 الرياضي 5 معلومات عن سيف فاروق جعفر:

1- انضم لأول مرة في صفوف المنتخبات عام 2015

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2- وقع عقد احترافي مع نادي الزمالك عام 2018

3- تم تصعيده للفريق الأول تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني للزمالك، عام 2018

4- توج هدافا للدوري العام للناشئين الموسم الماضي، برصيد 37 هدفا

5- مثله الأعلى نيمار نجم باريس سان جيرمان، ولا يوجد له مثل أعلى محليا

جدير بالذكر أن ‏سيف فاروق جعفر صانع العاب فريق 99 بنادي الزمالك، أحرز خلال مسيرته 75 هدفاً ف قطاع الناشئين.