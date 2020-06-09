رياضة | حارس جمهورية شبين: زاملت عمرو وردة.. وواجهت محمد صلاح.. وهذه أسباب التألق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر حارس جمهورية شبين: زاملت عمرو وردة.. وواجهت محمد صلاح.. وهذه أسباب التألق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

محمد سعيد عبد الحميد الشهير بـ "شيكا" مولود في 9 فبراير 1993 بمحافظة الإسكندرية، ينتمي لأسرة نوبية، تقطن في قرية "دهميت" التابعة لمركز نصر النوبة، بمحافظة أسوان، نجح في التألق بقميص جمهورية شبين، خلال الموسم الحالي، قادماً من نادي فاركو لمدة موسم على سبيل الإعارة، حيث شارك في جميع مباريات الفريق المنوفي ليحقق رقم قياسي في نسبة المشاركات، وتمّكن من لفت إنظار مدربي حراس مرمى مجموعة القاهرة بالقسم الثاني، لبراعته طوال الموسم وإنقاذه للعديد من الأهداف المحققة، ليصبح صمام الأمان لجماهير شبين، وخط دفاعه، حيث يملك 5 "كلين شيت" خلال الموسم الحالي، وتواجد على رأس منتخب الأسبوع لمدة 4 جولات.

أجرى "الخليج 365 الرياضي" حواراً مع الحارس صاحب الـ 27 عاماً، الذي كشف خلاله عن مشواره في قطاعات الناشئين للأندية التي نشط بها، قبل أن ينتقل إلى فاركو ثم للجمهورية، عبر السطور التالية :

- ماذا عن بداياتك في الملاعب؟

البداية كانت الذهاب إلى مركز شباب الرمل، في سن 12 سنه، مع شقيقي، لمدة موسم، ثم الخضوع لإختبارات النادي الأوليمبي السكندري، لمواليد 93 وعقب قبولي، لعبت لمدة موسمين، ببطولة المناطق، والقطاعات، التي حصلنا خلالها على المرك الثاني بعد حرس الحدود، وعقب تصفية الفريق، رحلت لإختبارات سبورتنج والحرس، ونجحت في كلاهما، لكن قمت بالتوقيع مع سبورتنج الذي لعبت معه لمدة 6 سنوات، منهم ثلاث مواسم بجميع المراحل بالناشئين، برفقة عمرو وردة، ولؤي وائل، وعبد الرحمن عامر، وكريم طارق، ونادر رمضان، وجميعهم أصبحوا نجوم بالدوري الممتاز.

وواجهت محمد صلاح نجم مصر وليفربول الحالي، خلال تواجدة في ناشئين عثماسون، خلال لقاء بدوري القطاعات مع سبورتنج مواليد 1992، كما شاركت مع الفريق الأول، لسبورتنج في القسم الرابع، وذلك لمدة لموسمين قبل الصعود معه، للقسم الثالث، حتى سن 18 سنه.

وخلال تلك الفترة كنت قريبا من الإنضمام لفريق اللاهلي مواليد 93 وشاركت في تجمع منتخب الناشئين تحت قيادة حسام البدري برفقة عمرو وردة وتريزيحية، كما تلقيت عروضا من النصر وأبو قير والأوليمبي.

- كيف إنتقلت من سبورتنج لفاركو؟

عقب 6 مواسم مع فريقي، تلقت إدارة سبورتنج 4 عروض، من الأوليمبي، وأبو قير، والنصر، وفاركو، لكن إدارة فاركو وقتها نجحت في إنهاء الصفقة، وأصبحت لاعبا بفاركو منذ موسم 2013-2014 في موسم صعوده للقسم الثاني، حيث شاركت مع سبورتنج أمام فاركو، بالقسم الثاني، ليقرر الجهاز الفني لفاركو التعاقد معي، ولعبت لفاركو منذ تلك الفترة حتى الموسم الماضي، ومع بداية الموسم الحالي، رحلت لجمهورية شبين موسم واحد على سبيل الإعارة.

- ماذا فترة تواجدك مع فاركو؟

إنتقلت لفاركو في سن 19 سنه، لمدة 6 سنوات متتالية، وشاركت معه في بطولة الجمهورية مواليد 97 وحلنا على المركز الخامس، حققنا في تلك الفترة الفوز على الأهلي والإسماعيلي والإنتاج، على ملعبنا، والتعادل مع بتروجت خارج ملعبنا.

كما شاركت مع فاركو مواليد 95 بدوري القطاعات، وعلى مستوى الفريق الأول، كانت البداية موسم 2016 حيث شاركت بالأدوار التمهيدية، أمام سبورتنج وتصديت لركتي ترجيح، بعدما إنتهى اللقاء بالتعادل السلبي،، ثم شاركت في لقاء دمنهور ونجحت في التصدي لكرة ترجيح، بعدما خرج اللقاء بالتعادل أيضا، وصعدنا لمواجهة دجلة في الـ 32 في موسم 2016-2017 لكني لم أشارك في تلك المباراة.

وفي الموسم التالي شاركت مع فاركو تحت قيادة المدير الفني خالد القماش، وحلصنا على المركز الرابع، بالقسم الثاني، في موسم تأهل غزل المحلة للممتاز، وكان يتواجد في حراس المرمى محمد العربي وأحمد فوزي وشاركت في 7 مباريات، قبل أن ألتحق بالتجنيد، لمدة عام، قبل العودة لفاركو في يناير الماضي عقب إنتهاء فترة التجنيد في الموسم الماضي.

- لماذا رحلت عن فاركو ؟

تحدثت مع إدارة فاركو، للبحث عن فريق أشارك معه، وسمحوا لي بالرحيل على سبيل الإعارة من أجل المشاركة وتلقت أكثر من عرض بمجموعة بحري، لكني فضّلت الإنتقال لأحد أندية مجموعة القاهرة، بعدما تلقيت عرضين من المريخ وجمهورية شبين.

Advertisements

- لماذا قررت الإنتقال لمجموعة القاهرة والتوقيع لشبين؟

نظرا لتواجد فرق كبيرة في تلك المجموعة قررت الدخول في تحدي لإثبات الذات، فمجموعة القاهرة الموسم الحالي تضم أندية عريقة من الدوري الممتاز مثل بتروجت والداخلية، والترسانة، وغيرهم من الأندية صاحبه الإمكانيات الكبيرة.

- نجحت وتألق مع جمهورية شبين، ما عوامل ذلك؟

منظومة حراس المرمى في جمهورية شبين ساعدتني على النجاح وهم زملائي أحمد المحرات وأمير نعمان، وحراس قطاع الناشئين، اسلام مقلد ووليد صبحي، ومدرب الحراس، عدلي محجوب، فوجدت دعم ومساندة، منهم جميعاً منذ الوهله الأولى، وجمعينا نجتهد في التدريبات، وكانت البداية بلقاء بتروجت في الجولة الأولى، ونجحنا في العودة بتعادل خارج ملعبنا، وكنا قريبين لخطف الفوز في اخر دقيقة، ونجحت في الخروج بـ "كلين شيت" رغم قوة المنافس على ملعبه، وإمتلاكة لنجوم كبار أمثال أحمد رؤوف ومحمود القط.

- أصعب مباراة الموسم الحالي؟

لقاء منتخب السويس خارج ملعبنا، في الجولة السابعة عشر، قبل توقف الدوري، بسبب الكورونا، من أصعب المباريات، ونجحت في التصدي لهدفين مؤكدين بصعوبة، أحدهما من تصويبة في الدقيقة العاشرة للشوط الأول، غيّرت اتجاهها بعدما اصطدمت في المدافع ونجحت في تغيير رد فعلي وإبعاد الكرة عن المرمى، وفي الشوط الثاني، نجحت في إنقاذ هدف آخر من اللاعب شيكا الذي كان سيحرزة من خلفية مزدوجه، تعاملت معها ببراعة.

- هل تصديت لركلات جزاء في الموسم الحالي؟

إحتسب ضدنا ركلتي جزاء، نجحت في التصدى لركلة في لقاء المريخ، على معلبنا، الذي انتهى بالتعادل 1-1 بينما كنت قريب من التصدى للركلة الثانية في لقاء سيراميكا الذي كان على ملعبنا أيضاً.

- هل تلقيت عروض عقب التألق مع جمهورية شبين؟

تلقيت أكثر من عرض قبل توقف الموسم، من أندية القمة في الصعيد والقاهره وبحري، بالقسم الثاني، بجانب بعض الترشيحات في عدد من أندية الدوري الممتاز عبر الوكلاء.

- مثلك الأعلي محلياً وعالمياً ؟

عصام الحضري، في الإصرار والعزيمة، وعالمياً الألماني تيرشتغين حامي عرين برشلونه، والألماني نوير حارس بايرين ميونيخ.

رسالة أخيرة

أتوجه بالشكر لجماهير شبين لمساندتهم لي ولجميع اللاعبين في كل المباريات، حتى خلال فترة التراجع التي حدثت في بعض المباريات، كما أشكر مجلس الإدارة والعاملين بالنادي لدعمهم لنا في كافة الظروف.