رياضة | نجم صن داونز يتحدث عن مواجهات الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم صن داونز يتحدث عن مواجهات الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد صامويل مابوندا نجم وسط نادي صن داونز الجنوب إفريقي، أنه لديه ذكريات رائعة مع مواجهات الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وقال مابوندا في تصريحات صحفية: " إن لعب بعض المباريات مع أكبر الفرق العالمية والإفريقية، مثل مباراة برشلونة الإسباني، وكذلك الأهلي والزمالك والوداد البيضاوي المغربي، هذا المبارايات تجلعك تشعر بالفخر".

وتابع نجم الفريق الجنوب إفريقي تصريحاته قائلًا : " في تلك المباريات لا بد أن تقدم كل ما لديك وتجتهد وتقدم كل ما تمتلكه من إمكانيات ومهارات وأداء".

وأنهى مابوندا حديثه قائلا: " لديّ شيئًا ما أفتخر به، لدي لحظات خاصة في كل مباراة أمام هذا الرباعي، أول مباراة لعبتها نجحنا في الفوز على الأهلي بخماسية نظيفة وهي للتاريخ، لأنهم لم يخسروا بهذه النتيجة من قبل، نجحت في التسجيل أمام الزمالك بعدما سجلت للمرة الأولى أمام وفاق سطيف، ونجحنا أيضًا في تكوين ذكريات رائعة مع الوداد وجماهيره".