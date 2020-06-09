رياضة | اللجنة الأوليمبية: الرياضة المصرية في عهد الرئيس السيسي شهدت تطورا كبيرا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر اللجنة الأوليمبية: الرياضة المصرية في عهد الرئيس السيسي شهدت تطورا كبيرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبعث مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب نيابة عن جموع الرياضيين بأسمى آيات الشكر والعرفان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه لمنظومة الرياضة المصرية خلال 6 سنوات منذ انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية والتي شهدت العديد من الإنجازات والنجاحات على كافة الأصعدة وكان لها أثر كبير في تقدم مصر ونجاحها في عبور العديد من الأزمات والصعاب التي تحولت إلى نجاحات وإنجازات وضعت مصر في الريادة الإفريقية والعربية والدولية.

أكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الرياضة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت تطورا وتقدما كبيرا سواء على المستوى الإداري الذي شهد وضع قانون للرياضة لأول مرة في تاريخ مصر والذي يتماشى مع اللوائح والميثاق الأولمبي، وتحقيق بطولات عربية وإفريقية وعالمية غير مسبوقة في تاريخ مصر.

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ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص شكره لمجهودات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي كان لها أثر كبير في تقدم الرياضة المصرية ورفع رايتها في كل المحافل الدولية.

تحيا مصر .. تحيا مصر