رياضة | عدلي القيعي يسخر من الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عدلي القيعي يسخر من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واصل عدلي القيعي مقدم برنامج ملك وكتابة علي قناة الأهلي دفاعه عن حصول النادي علي لقب نادي القرن الافريقي بعدما أعلن الزمالك تقدمه بشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية لإستعادة اللقب.
وقال القيعي في بداية حديثه :" ماذا يفيد الرد على من يعتقد أن الـ12 أكبر من 41؟ "، في إشارة لفارق تتويج الأهلي والزمالك ببطولة الدوري الممتاز في تاريخ مشاركات الناديين".
وأضاف "نعم يمكن أن تكون الألقاب السبعة أكبر من الـ9 وكم كان يمكن أن تكون السبعة بالوصول لأكثر من مباراة نهائية ".
ووجه رسالة لإدارة الزمالك قائلا :" "كذلك من استندت إليه ليدافع عن حقوقك، أقر بأن المعايير وضعت عام 1994 وتم الاستناد إليها في 1997".
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كما ٔأطلق عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عدد من التصريحات القوية بشأن أزمة نادي القرن التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.
وكان مسؤولو نادي الزمالك، فتحوا القضية في الأيام الماضية وزعموا التوجه نحو الاتحاد الدولي بمستند كامل للمطالبة باسترداد لقب نادي القرن الذي توج به المارد الأحمر عن القرن العشرين.
وعلق القيعي:" "ماذا يفيد الرد على من يعتقد أن الـ12 أكبر من 41؟"، في إشارة لفارق تتويج الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري.
وأضاف عدلي عبر برنامج ملك وكتابة :"نعم يمكن أن تكون الألقاب السبعة أكبر من الـ9، وكم كان يمكن أن تكون السبعة بالوصول لأكثر من مباراة نهائية".
وطرح عدلي القيعي أكثر من مثال لتفسير رأيه، قائلا "التصنيف العالمي للتنس هل يحسب بعدد البطولات أم عدد النقاط؟ كذلك الدوري البطولة الأهم هل تحسم بالأكثر فوزا أم بالأكثر تجميعًا للنقاط؟ والنجاح في الثانوية العامة يحسب بالتفوق في عدد المواد أم إجمالي المجموع؟".
ووجه القيعي رسالة لمسؤولي الزمالك "كذلك من استندت إليه ليدافع عن حقوقك، أقر بأن المعايير وضعت عام 1994 وتم الاستناد إليها في 1997".
وأتم تصريحاته بالإشارة لنادي الزمالك "أنت شاركت مكان الأهلي وحققت بطولات إفريقية، رغم حلولك وصيفا وذلك بعد مقاطعة الأهلي للبطولات الإفريقية في منتصف التسعينيات، كان من الممكن أن أشارك وأحرمك من هذه الألقاب، لقد تركت مكاني لفترة وعندما قمت باستعادته، تقول لا هذا مكاني، كيف ذلك؟!".