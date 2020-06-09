رياضة | قناة الأهلي تُهاجم مرتضي منصور

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر قناة الأهلي تُهاجم مرتضي منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اتهم إبراهيم المنيسي مقدم برنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بالكذب في ادعاءاته ضد مجلس إدارة القلعة الحمراء على مدار الفترة الماضية.
وأضاف خلال تقديمه للبرنامج مساء اليوم الإثنين أن مرتضى دأب على الكذب مستغلا عدم رد مجلس الإدارة مشيرا إلى أنه تدخل في عمل مجلس الأهلي بشكل فج.
وقال إنه يعيد مرارا وتكرارا الحديث عن الساعات التي أهداها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي السابق للأهلي للإدارة رغم أن النيابة أثبتت أن هذه الساعات تم إيداعها خزينة الأهلي ومثبتة بجدول مجلس إدارة الأهلي ومعتمد من الجهة الإدارية.
وفي سياق أخر، علق عدلي القيعي على قضية نادي القرن قائلًا : "ماذا يفيد الرد على من يعتقد أن الـ12 أكبر من 41؟"، في إشارة لفارق تتويج الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري.
وأضاف عدلي عبر برنامج ملك وكتابة :"نعم يمكن أن تكون الألقاب السبعة أكبر من الـ9، وكم كان يمكن أن تكون السبعة بالوصول لأكثر من مباراة نهائية".