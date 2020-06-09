رياضة | قناة الأهلي تُهاجم مرتضي منصور

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر قناة الأهلي تُهاجم مرتضي منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم إبراهيم المنيسي مقدم برنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بالكذب في ادعاءاته ضد مجلس إدارة القلعة الحمراء على مدار الفترة الماضية.

وأضاف خلال تقديمه للبرنامج مساء اليوم الإثنين أن مرتضى دأب على الكذب مستغلا عدم رد مجلس الإدارة مشيرا إلى أنه تدخل في عمل مجلس الأهلي بشكل فج.

Advertisements

وقال إنه يعيد مرارا وتكرارا الحديث عن الساعات التي أهداها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي السابق للأهلي للإدارة رغم أن النيابة أثبتت أن هذه الساعات تم إيداعها خزينة الأهلي ومثبتة بجدول مجلس إدارة الأهلي ومعتمد من الجهة الإدارية.

وفي سياق أخر، علق عدلي القيعي على قضية نادي القرن قائلًا : "ماذا يفيد الرد على من يعتقد أن الـ12 أكبر من 41؟"، في إشارة لفارق تتويج الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري.

وأضاف عدلي عبر برنامج ملك وكتابة :"نعم يمكن أن تكون الألقاب السبعة أكبر من الـ9، وكم كان يمكن أن تكون السبعة بالوصول لأكثر من مباراة نهائية".