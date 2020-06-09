رياضة | بعد كثرة العروض.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد كثرة العروض.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية موقفه النهائي من رحيل واحد من نجوم خط الوسط في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض للتعاقد مع أليو ديانج لاعب وسط المارد الأحمر في الصيف القادم وكان أبرزها عرض ضخم من أحد أندية الدوري الإماراتي الممتاز.

Advertisements

وأكد النادي الأهلي على رفضه التام لفكرة رحيل ديانج عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع الفريق.

كما رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء فكرةا لاستغناء عن ديانج نهائيا حيث أكد انه في حاجة لخدمات اللاعب بالموسم القادم.

وقد شارك أليو ديانج في 21 مباراة حتى الآن مع النادي الأهلي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدفين آخرين.