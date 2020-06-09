انت الان تتابع بريمن يصارع الزمن للبقاء في الدوري الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فرانك بومان المدير الرياضي لفيردر بريمن قبل مباراة لفريقه في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الثالث من يونيو 2020

قضى فيردر بريمن موسما واحدا فقط خارج دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم منذ انطلاقه عام 1963 لكن مسيرته الخالية من الانتصارات في 13 مباراة بملعبه تركته غارقا في القاع بينما يرفض مسؤولو النادي الاستسلام.

ويقبع فيردر، أكثر الأندية خوضا لمباريات في دوري الدرجة الأولى الألماني بواقع 1896 مباراة، في المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة من 30 مباراة بفارق ثلاث نقاط خلف فورتونا دوسلدورف في المركز المؤهل لملحق الصعود.

وتفصله ست نقاط عن منطقة الأمان وفريق ماينتس صاحب المركز 15.

وخسر فيردر 1-صفر على أرضه أمام فولفسبورج يوم الأحد ولا يحتفظ بأمل كبير في المباراة المقبلة بملعبه حين يواجه بايرن ميونيخ المتصدر يوم 16 يونيو حزيران الجاري عندما يمكن لضيفه أن يحسم اللقب.

ويدرك فلوريان كوفيلت مدرب بريمن أن نقطة التحول يجب أن تكون عند زيارة بادربورن متذيل الترتيب يوم السبت.

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وقال المدرب البالغ عمره 37 عاما ”أمامنا أربع مباريات لتحقيق الهدف الواقعي بتجنب الهبوط“.

وأضاف ”ما يشجعنا هو أننا لا نبتعد عن منطقة الأمان بسبع أو بثماني نقاط بل بثلاث نقاط فقط وتتبقى أربع مباريات لذا يمكننا تقليص الفارق“.

ولم يفقد فرانك بومان المدير الرياضي للنادي الثقة في المدرب الشاب.

وتابع ”اعتقد أن فرصنا لا تزال قائمة وسنبذل كل جهد ونقاتل حتى المباراة الأخيرة“.

وفاز بريمن بآخر ألقابه الأربعة في الدوري عام 2004 وفقد بفارق ضئيل فرصة التأهل للدوري الأوروبي الموسم الماضي.