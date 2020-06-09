انت الان تتابع ليونيل ميسي يعود إلى المران الجماعي لبرشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأرجنتيني ليونيل ميسي

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين إلى التدريبات الجماعية للفريق، وقد أعلن كيكي سيتين المدير الفني للفريق بأنه في حالة "مثالية" للمشاركة في المباراة المقررة أمام ريال مايوركا يوم السبت المقبل.

وكان ميسي قد غاب عن التدريبات يوم الجمعة الماضي في المركز التدريبي لبرشلونة بسبب مشكلة عضلية بسيطة في الساق اليمنى.

وخضع النجم الأرجنتيني لتدريبات فردية أمس الأول السبت، لكنه عاد اليوم إلى المران الجماعي للفريق الذي يستعد لخوض أول مباراة مع استئناف المنافسات في إسبانيا، وذلك بعد فترة توقف طويلة بدأت في أذار/مارس الماضي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

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وقال سيتين في تصريحات لقناة "موفيستار" التليفزيونية الإسبانية :"ميسي ليس اللاعب الوحيد الذي غاب عن جلسة تدريبية بسبب بعض الألام."

وأضاف :"كانت مشكلة بسيطة وسيطرنا عليها، هو على ما يرام ولن يواجه أي مشكلة (في المشاركة أمام مايوركا)."

وتستأنف منافسات الدوري الإسباني يوم الخميس المقبل بلقاء أشبيلية مع ريال بيتيس، ويحل برشلونة المتصدر ضيفا على ريال مايوركا يوم السبت بينما يلتقي ريال مدريد، صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين خلف برشلونة، مع إيبار مساء الأحد.