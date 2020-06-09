شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي القيعي عن منتقدي الأهلي: نرد بالحقائق دون ضعف وبلا تجاوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، أن الرد على منتقدي النادي سوف يكون بالحقائق دون ضعف أو تجاوز في الطرف الآخر.

وقال القيعي في تصريحات له في برنامج «ملك وكتابة» المذاع على قناة الأهلي: «بيستنى منك كلمة عشان يديك عشرة وديننا نهانا عن رد السباب، ولكن نرد بالحقائق دون ضعف وبلا تجاوز».

وأضاف: مشكلة مرتضى منصور هي «إزاي الناس تحترم رموز الأهلي» لم يتجاوز ضد محمود الخطيب فقط بل قبلهم أساء إلى صالح سليم ومحمود طاهر وحسن حمدي«.

وتابع القيعي: «للأسف الأهلي فرض علينا قيودًا يتم استغلالها حاليا ضدنا، لغتنا العقل والمنطق والهدوء وهي من ستنتصر في النهاية».

وواصل: «لأول مرة أرى إعلاما فئويا يهتم بالطرف الآخر بنسبة ٨٠٪ من رسائله اليومية في الفترة الأخيرة».

وشدد القيعى على أن الأهلي لن يترك حقوقه ويدافع عنها بشكل مستمر ولكن بالطرق القانونية وليس بالطرق الصبيانية.

وتقدمت إدارة النادي الأهلي بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك، التي خالفت كل الأعراف ومواثيق وضوابط العمل الإعلامي، وما جاء عبر شاشتها من سب وقذف وخوض في الأعراض واتهامات باطلة على لسان رئيس نادي الزمالك المستمر في نهجه لإثارة الفتنة وٱشعال نار التعصب بين الجماهير.

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وجاء في شكوى النادي أيضاً الهجوم والتطاول غير المبرر من رئيس نادي الزمالك، والأكاذيب التي ساقها طعناً في الذمة المالية لمسئولي الأهلي دون سند أو دليل، هذا خلاف ما تضمنته تصريحاته غير اللائقة من تهديد ووعيد هو لا يملكه فضلاً عن نشره الكراهية بين الجماهير.